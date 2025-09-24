Anderson Talisca'da beklenen oldu! Brezilya basını son dakika olarak duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de Anderson Taslisca için hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılarla tepki çeken yıldız 10 nuamraya kapı gösterildi. Anderson Talisca, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ANDERSON TALISCA'YA TEKLİFLER VARDI

Anderson Talisca'ya yaz aylarında ülkesi Brezilya'dan teklifler olduğu iddiaları basına yansımıştı. Sarı-lacivertlilerde o dönemki yönetimin yıldız oyuncudan büyük beklentiler içerisinde olduğu için teklifleri geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Süper Lig devinde sezona adeta kabus gibi başlayan deneyimli oyuncu için yeni yönetimden karar çıktı.

ANDERSON TALISCA İÇİN FLAŞ GELİŞME

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Yönetimi, 2026 yazında sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya yeni kontrat teklif etmeme kararı aldı. Ayrıca haberin ayrıntılarında, sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde teklif gelmesi halinde ayrılığa izin vereceği aktarıldı.

