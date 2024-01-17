Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

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Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemi unutamayan Anderson Talisca, katıldığı programda taraftarlara övgüler yağdırdı.

Bir dönem Beşiktaş’ta top koşturan Anderson Talisca, siyah beyazlı camiayla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Anderson Talisca katıldığı bir programda, “Beşiktaş taraftarı stadyumda kurduğu atmosfer ve çıkardığı sesle dünyanın en iyisi.” diye konuştu.
Brezilyalı yıldız ayrıca, “2018’de Timo Werner kulaklarını tıkayıp sahadan çıkmak zorunda kalmıştı” diyerek Siyah-Beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferi övdü.
2016 ile 2018 yılları arasında Beşiktaş’ın başarısı için ter döken Talisca, 80 maçta 37 gol ve 14 asist kaydetti.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2026 yılına kadar anlaşması olan Brezilyalı, Arabistan takımında 81 maça çıkıp 63 gol ve 10 asist üretti.

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