Anderson Talisca'dan flaş açıklama! "Takımın başına adil biri gelirse..."

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca, Brezilya basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktör seçiminin ardından davet alabileceğini söyledi.

İşte Anderson Talisca'nın açıklamaları;

"Bugün futbolu izleyenler ve futbol oynayanlar olarak, milli takımı devralan teknik direktörlerin kendi söz hakkına sahip olmadığını görebiliyoruz. Belki teknik direktör başka bir şey istiyor ancak yapamıyor. Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocasının belli bir güce sahip, çok büyük bir isim olması gerektiğini düşünüyorum. Milli takım ve geleceğim için çok fazla hayalim var. Bunu sürekli aklımda bulunduruyorum. Brezilya Milli Takımı önemli bir eşikten geçiyor. Milli takım için adil bir teknik direktör bulunduğunda her şeyin yoluna gireceğini, çağırılacağımı düşünüyorum."