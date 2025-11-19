Fenerbahçe'nin yıldız 10 numarası Anderson Talisca, sezon sonunda bitecek sözleşmesi ve hakkında çıkan Bahia ile Corinthians iddiaları için açıklamalar yaptı. Bandsport'a konuşan deneyimli oyuncu, Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu.

İşte Anderson Talisca'nın sözleri;

"İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil."

'FENERBAHÇE İLE HENÜZ KONUŞMADIK'

"Henüz bu konuyu konuşmaya başlamadık. Şu an hem benim hem de kulübümün bütün konsantrasyonu hedeflerimize ulaşmak. Zamanı geldiğinde sakince oturup sözleşme durumunu konuşuruz."

'GALATASARAY İLE ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR'

"Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok önemli bir maçımız var. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz."