Anderson Talisca'nın yeni adresini Katarlılar açıkladı

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, flaş bir transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Katar basınından Al Duhail'in haberine göre; Anderson Talisca'yı renklerine bağlamasının oldukça yakın olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Körfez kulübüyle şu ana dek 62 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 45 gol attı ve 6 asist yaptı.