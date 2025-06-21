Anderson Talisca'ya sürpriz talip! Ülkesine dönüyor

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Anderson Talisca'ya sürpriz talip! Ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncuya ülkesi Brezilya'dan köklü bir talip çıkarken, transferde bir de takas ihtimali var. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda da Jose Mourinho ile devam edecek sarı-lacivertliler, dört koldan yıldız isimleri kadrosuna katmak için çalışmalar yaparken, Brezilya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

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ANDERSON TALISCA İÇİN FLAMENGO SESLERİ

Torcedores'te yer alan habere göre; Gerson'u Zenit'e satmaya hazırlanan Flamengo, yıldız futbolcunun yerine Anderson Talisca'yı transfer edecek.Bu doğrultuda da Brezilya ekibinin yöneticilerinin Fenerbahçe'nin yıldızı ile iletişime geçtiği ve Talisca'nın da Flamengo hakkında bilgi edinebilmek için futbolcularla konuştuğu iddia edildi.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin de Flamengo'nun sol beki Alex Sandro'yu istediği ve iki kulüp arasında takas ihtimalinin de olabileceği belirtildi.

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