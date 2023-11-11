Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Andre Ayew Fransız ekibi Le Havre'ye transfer olacak.

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu

Fransız basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest'tan geçtiğimiz haziran ayında ayrılan Andre Ayew'in yeni durağı netlik kazanıyor.

MONACO MAÇINDA TANITILACAK
Le Havre'ye imza atmaya hazırlandığı belirtilen Ganalı futbolcunun, cumartesi günü oynanacak Monaco karşılaşmasında tanıtılması bekleniyor.

FRANSA'DAKİ 3. DURAĞI
Kariyerinde daha önce Marsilya ve Lorient'te forma giyen Ayew'in, Fransa'daki 3. durağının Le Havre olacağı kaydedildi.

PERFORMANSI
Andre Ayew, 2018-2019 sezonunda da Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Ayew 38 maçta 5 gol 2 asist kaydetti.

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