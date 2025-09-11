Andre Onana yola çıktı: İşte ilk kare!

Andre Onana yola çıktı: İşte ilk kare!

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde anlaşma sağladığı kaleci Onana, Türkiye'ye geliyor. Onana uçağa binerken Trabzonspor formasıyla poz verdi.

Trabzonspor, Manchester United'ın kalecisi Andre Onana ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma sağladı.

29 yaşındaki Kamerunlu kaleci, uçakla Türkiye'ye geliyor. Onana uçağa binerken Trabzonspor formasıyla poz verdi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Onana sezon sonuna kadar kiralık olarak bordo mavili formayı giyecek.

