Andre Onana'nın Trabzonspor'u tercih etme nedeni ortaya çıktı!

Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Trabzonspor'da kaleci arayışları başlamıştı. Bordo-mavili ekip, aradığı ismi Manchester United'da bulmuş ve Andre Onana'yı gündemine almıştı.

ANDRE ONANA TRABZONSPOR'DA DAHA FAZLA KAZANACAK!

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Trabzonspor, Andre Onana'nın transferi için Manchester United ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı. Anlaşmada, bordo-mavili ekibin herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği ve sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi.

Onana, Manchester United’da aldığı maaşı Trabzonspor’da da almaya devam edecek. Kamerunlu kaleciye imza ödemesi ve çeşitli bonuslarla beraber United’da kazandığından daha büyük bir ödeme yapılacak. Onana şu an United’dan yıllık 6,24 milyon euro maaş alıyor.

