Andrey Kanchelskis istifa etti

2023'ün Aralık ayında Kırgızistan Premier Ligi ekiplerinden Muras United'ın başına getirilen Andrey Kanchelskis, takımının 13. haftada karşılaştığı FC Dordoi'ye 1-2'lik skorla mağlup olmasının ardından istifa etti.

Kanchelskis'in yerine Belaruslu Vyacheslav Levchuk'un Muras United'ın yeni baş antrenörü olarak atanması bekleniyor. Takımının başında 13 maça çıkan Kanchelskis, yedi galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi aldı. Muras United, Kırgızistan Premier Ligi'de sona eren 13 hafta sonrasında topladığı 23 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

ANDREY KANCHELSKİS KİMDİR?

Andrey Kanchelskis faal futbol kariyerine Ukrayna'da başladı. Ukrayna'da Zvezda, Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk takımlarının formasını giydikten sonra 1991'de Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar'dan sonra sırasıyla Everton, Manchester City ve Southampton formalarını terlettikten sonra 1997'de İngiltere Premier Lig'inden ayrılarak İskoçya'nın önde gelen kulüplerinden Rangers'e transfer oldu. Ibrox Stadyumu'nda dört yıl ter döken Kanchelskis daha sonra Serie A'da Fiorentina, Suudi Arabistan'da Al-Hilal'da oynadıktan sonra Rusya'ya dönerek Saturn ve Krylia Sovetov formalarını giydi.

Kanchelskis antrenör olarak ilk tecrübesini Rus takımlarında kazandı. Görev aldığı ilk takım Rusya'nın Torpedo-Zil, Ufa, Volga (Nizhny Novgorod) ve Solaris oldu.

Ekim 2018'de Özbek Süper Ligi'nde üçüncülük kazandığı Namangan Navbakhor'un başına geçti. Haziran 2019'da takımın gösterdiği kötü form grafiğinden sonra görevden alındı. Fakat iki ay sonra takıma döndü. Bir yıl sonra Ekim 2020'de Kanchelskis maaş borçlarının ödenemediğini iddia ederek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kulüp yönetimi ise Kanchelskis'i alkolizmle suçlandı. 2023 yazında Kostanay Tobol'un başına geçen Kanchelskis birkaç ay sonra takım yönetimini sahtekarlıkla suçlayarak istifa etti.