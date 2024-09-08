Android 15 5 yeni özellikle geliyor

Cep telefonları başta olmak üzere birçok akıllı ev ürünlerinin de işletiminde rol alan Android, teknoloji düşkünlerinin heyecanla beklemesine neden olacak 5 yeni güncelleme ile geliyor. Android 15 ile beraber gelecek olan yeni özellikler arasında dikkat çekecek veya "işte tam benlik" denebilecek güncellemeler yer alıyor. İşte Anroid 15 ile beraber gelen dikkat çeken 5 yeni özellik:

TalkBack Özelliği: Android 15'in en dikkat çeken yeniliklerinden biri TalkBack. Görme engelli kullanıcılar için geliştirilen bu özellik, ekran üzerindeki içeriği sesli olarak anlatıyor. Google’ın Gemini Nano platformuyla desteklenen TalkBack, dijital resimler hakkında ayrıntılı sesli bilgiler de sunuyor.

Listen to this Page: Chrome tarayıcısına eklenen bu yeni özellik, web sayfalarını sesli olarak dinlemeyi sağlıyor. Kullanıcılar, dinleme hızını ve ses ayarlarını kişiselleştirebiliyor. Bu özellikle, metin okumak yerine dinlemeyi tercih edenlere büyük kolaylık sağlanıyor.

Circle to Search: Android 15 ile gelen bu özellikle, telefonun herhangi bir yerinden şarkı aramak mümkün. Yeni müzik düğmesi, müzik tanımlama işlevini üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan gerçekleştiriyor.

Deprem Uyarı Sistemi (Earthquake Alert System): Güncellemenin bir diğer önemli özelliği olan bu sistem, ABD genelindeki tüm eyaletler ve altı bölge için aktif hale getirildi. Akıllı telefon sensörlerini kullanarak depremleri tespit ediyor ve kullanıcıları önceden uyarıyor.

Çevrimdışı Haritalar (Offline Maps): Android akıllı saatler için sunulan bu özellik, kullanıcıların telefonlarına ihtiyaç duymadan haritaları kullanmalarını sağlıyor. Üstelik sesli komutlarla yön tarifi de mümkün.

Android 15, yıl sonuna kadar daha fazla cihazda kullanılabilir hale gelecek ve kullanıcılara bu yeni özelliklerle daha gelişmiş bir deneyim sunacak.