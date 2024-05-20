Android 15'te pil süresi uçuşa geçecek

Google bu hafta düzenlediği etkinlik ile Android 15 için bazı önemli özellikleri kullanıcıları ile paylaştı. Daha çok güvenlik ve gizliliğin ön planda olacağının sinyallerini verdi. Bazı modellerde bu güncelleme ile pil ömründe büyük bir artış yaşanacak. Planlamalara ve testlere göre pil ömürlerinde 3 saate kadar bir artış yaşanması muhtemel olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke, cep telefonlarında özel bir mod ile optimizasyonların yaşanacağını Doze modu sadece ekranların kapalı olduğu durumlarda çalışıyor.

Güç tasarrufu için arka plan görevleri bu güncelleme ile ertelenecek. Doze modu sayesinde batarya performansında gözle görülür bir iyileşme yaşanacak.

Bununla beraber Wear OS 5 hala Android 14 tabanlı olsa da, önümüzdeki güncellemelerin bu artıştan faydalanması mümkün.