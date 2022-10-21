Bu uygulamalar tehlike saçıyor. Telefonunuza önceden indirmiş olabilirsiniz

Android cep telefonlarında silinmesi gereken zararlı uygulamalara bazı yeni uygulamalar da katıldı. Yeni tespit edilen ve silinmesi gereken uygulamalar ise indirildiğinde cihazları reklamlara boğuyor ve cihazlar kullanılmaz bir hale geliyor.

Kullanıcıları mağdur eden uygulamaların bazıları şifreleri çalarken, bazıları banka bilgilerine ulaşıyor; bazılarıysa direkt yukarıda söylediğimiz gibi reklamlar aracılığı ile kullanıcıyı ve cihazı yoruyor.

Toplamda 20 milyonun üzerinde indirilen 16 uygulama, Google Play Store'dan silinmiş olsalar bile yine de telefonlarına öncesinde indirenlerde mevcut. Dolayısıyla uygulamanın silinmesi gerekiyor.

İŞTE O UYGULAMALARIN LİSTESİ

- HİGH

-Speed Camera

-Smart Task Manager

-Flashlight+

-Calender Notepad (Kore uygulaması)

-K-Dictionary

-BusanBus

-Flashlight+

-Quick Note

-Currency Converter

-Joycode

-EzDica

-Instagram Profile Downloader

-Ez Notes

-Flashlight (Kore uygulaması)

-A Calculator(Kore uygulaması)