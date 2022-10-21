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Bu uygulamalar tehlike saçıyor. Telefonunuza önceden indirmiş olabilirsiniz

Android cihazları tehdit eden yeni uygulamalar ortaya çıktı. Bu uygulamaların hangileri olduğu tespit edilip Google Play Store'dan kaldırıldı ancak uygulamaları daha önceden indirmiş olan kullanıcılar tehlikeden habersiz uygulamayı kullanmaya devam ediyorlar.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 15:12
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Android cihazlardaki bu uygulamaların hemen silinmesi gerekiyor

Bu uygulamalar tehlike saçıyor. Telefonunuza önceden indirmiş olabilirsiniz
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Android cep telefonlarında silinmesi gereken zararlı uygulamalara bazı yeni uygulamalar da katıldı. Yeni tespit edilen ve silinmesi gereken uygulamalar ise indirildiğinde cihazları reklamlara boğuyor ve cihazlar kullanılmaz bir hale geliyor.

Kullanıcıları mağdur eden uygulamaların bazıları şifreleri çalarken, bazıları banka bilgilerine ulaşıyor; bazılarıysa direkt yukarıda söylediğimiz gibi reklamlar aracılığı ile kullanıcıyı ve cihazı yoruyor. 

Toplamda 20 milyonun üzerinde indirilen 16 uygulama, Google Play Store'dan silinmiş olsalar bile yine de telefonlarına öncesinde indirenlerde mevcut. Dolayısıyla uygulamanın silinmesi gerekiyor.

İŞTE O UYGULAMALARIN LİSTESİ

- HİGH
-Speed Camera
-Smart Task Manager 
-Flashlight+
-Calender Notepad (Kore uygulaması)
-K-Dictionary 
-BusanBus
-Flashlight+
-Quick Note
-Currency Converter
-Joycode
-EzDica
-Instagram Profile Downloader
-Ez Notes
-Flashlight (Kore uygulaması)
-A Calculator(Kore uygulaması)

 

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