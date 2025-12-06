Teknoloji devi Google, Android cihazları için test edilen yeni özellikleri duyurdu. Beta sürümünde test edilen özellik ile kullanıcılar ile kayıtlı bir kişiye gelen aramayı "acil" olarak işaretleyebilecek.

Aranan kişi ise bunu arama ekranında görerek aramanın nedeninin ‘acil’ olduğunu anlayabilecek. Aramanın cevapsız kalması durumunda da acil notu arama geçmişinde görülebilecek.

Google’ın blog sayfasında paylaştığı bilgilere göre, bu özellik yalnızca iki tarafın da Google’ın varsayılan Telefon uygulamasını kullanması durumunda çalışıyor. Ayrıca arayan ve aranan kişilerin karşılıklı olarak rehberlerinde kayıtlı olması gerekiyor.

Şu an için arama nedeni yalnızca Acil etiketiyle sınırlı durumda. Google’ın sonraki aşamalarda özel mesaj seçenekleri, emoji destekleri ve daha detaylı arama nedenleri ekleyeceği belirtiliyor. Bu gelişmelerle birlikte kullanıcıların arama ekranında çok daha net bilgiler yer alacak.

İSTENMEYEN GRUP SOHBETLERİNİ ENGELLEME

ABD’li teknoloji devinin Android telefonlara eklemek için çalıştığı bir başka özellik ile kullanıcılar içinde olmak istemediği grup sohbetlerinden çıkarak engelleyebiliyor.

Kullanıcılar bilinmeyen bir numara tarafından bir grup sohbetine eklenmesi durumunda uyarı amaçlı bir bildirim alır. Böylece kullanıcılar tek dokunuşla gruptan ayrılma, numarayı engelleme ve spam olarak bildirme seçeneklerinden birini ya da birkaçını kullanabilecek.

YAPAY ZEKA İLE DOLANDIRICILARA KARŞI ÖNLEM

Ayrıca Google, Android telefon kullanıcılarının dolandırıcılara karşı korunmasını sağlamak için yapay zeka destekli bir uygulama üzerinde çalışıyor. ‘Circle to Search’ adı verilen uygulama ile dolandırıcılıktan şüphelenilen durumlar da dahil olmak üzere ekranda görülenler hakkında daha fazla bilgi görülecek. Web genelinde desteklenen bilgiler ile kullanıcıları mesajın dolandırıcılık olup olmadığını anlayabilecek.