Android’e devrim niteliğinde yenilik geliyor

Google Android cihazlarda yedekleme sistemini daha esnek hale getirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Google Play Hizmetleri’nin 26.32.31 beta sürümünde yer alan bilgilere göre, farklı klasörlerin buluta yedeklenmesi için ek seçenekler test aşamasında.

Telefonun hafızasında aşırı yüklenme olmaması için yedekleme uygulamaları büyük önem taşıyor. Aslında Google Drive üzerinden fotoğraflar videolar ayarlar ve bazı kullanıcı verileri yedekleniyor ancak bu sistem indirilenler gibi klasör veya uygulamaların şifreleri gibi detaylı verileri kapsamıyor. İşte bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar özellikle indirilen dosyaların bulunduğu klasörleri de yedekleme imkanına sahip olacak.

Google’ın bu yeni özelliği ilk olarak Pixsel seviyesinde test ediliyor. Test aşamasını ardından Google’ın bu özelliği tüm Android sistemine sunması bekleniyor. Bununla birlikte özelliğin ne zaman çıkacağı veya hangi Android sürümü ile entegre bir sistem olacağına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.