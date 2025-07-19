Android'te sinsi tehlike: Kullanıcıların verilerini çalıyor

Avrupa'nın önde gelen teknoloji üniversitelerinden TU Wien'deki araştırmacılar, Android işletim sistemini hedef alan yeni bir siber saldırı yöntemini açığa çıkardı. “TapTrap” adı verilen bu yöntemle hackerlar, arka planda görünmeyen bir uygulama sayesinde kullanıcıların cihazlarına gizlice sızıyor. Uygulama, cihaz ekranında kendini fark ettirmeden öne çıkıyor ve klavye üzerinden yapılan girişleri kaydederek hassas bilgileri topluyor. Cihaz üzerindeki uygulamaları kontrol etme, hatta silme gibi işlemler bile bu yöntemle mümkün hale geliyor.

Araştırmacıların tespitlerine göre, Android işletim sistemiyle çalışan yaklaşık 100 bin uygulama incelendiğinde, bunların yüzde 76’sının “TapTrap” saldırısına karşı savunmasız olduğu ortaya çıktı. Şu ana kadar bu yöntemin aktif kullanıldığına dair doğrudan bir saldırı tespit edilmemiş olsa da uzmanlar, tehdidin oldukça ciddi olduğunu vurguluyor.

TARAYICI VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİNE BİLDİRİM YAPILDI

TU Berlin araştırma ekibi de konuyla ilgili alarmı artırdı. Android geliştiricileriyle birlikte Firefox ve Google Chrome ekiplerine güvenlik açıkları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Bu bilgilendirme sonrasında geliştirici ekipler, güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik güncellemeler yayınladı. Özellikle tarayıcı tabanlı açıklar için gelen yamaların kullanıcılar tarafından gecikmeden yüklenmesi öneriliyor.

Ayrıca, kullanıcıların bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmemesi ve telefon ayarları üzerinden animasyonları devre dışı bırakması, güvenliği artırmak adına atılması gereken ilk adımlar arasında yer alıyor.

RUS HACKER GRUBU ÇÖKERTİLDİ

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA), Rusya merkezli “NoName057(16)” isimli siber suç grubuna karşı önemli bir operasyon gerçekleştirdi. ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin güvenlik birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası operasyon sayesinde, grup tarafından kullanılan büyük bir botnet ağı devre dışı bırakıldı. Bu ağ, çok sayıda internet sitesine DDoS saldırıları düzenleyerek hizmet kesintilerine neden oluyordu.

BKA, yayımladığı resmi açıklamada, saldırıların Avrupa genelinde kamu kurumlarını ve özel sektörü hedef aldığını belirtti. Operasyonun hem teknik hem de diplomatik açıdan koordinasyon gerektiren karmaşık bir süreç olduğu da vurgulandı.