Andropozu ne tetikler?

Andropozun pek bilinmeyen belirtileri ortaya çıktı. İşte erkeklerin dikkat etmesi gereken o belirtiler…

Erkek menopozu olarak bilinen andropoz erkekleri ciddi anlamda psikolojik baskı altına alır. Ancak bu ilerleyen yaşlarda kaçınılmaz olur. Peki belirtileri nelerdir? İşte yanıtları.

Erkeklerde genellikle 45-50 yaşlarında kendini gösterir. Ancak bu yaş sınırı bazı erkeklerde 70’i de bulabilir. Erken andropozun yaş sınırı bazen 30’u bile bulabilir.



Belirtiler şunlar:

Meme dokusun ağrılı büyüme



Prostat bezinin büyümesi.

Kas gücü zayıflaması

Kasık bölgesindeki tüy, saçlarda dökülmenin hızlanması



Gece terlemelerinin artması.

Kemik yoğunluğunda zayıflama

Kalp ve damar hastalıkları geçirenlerin daha dikkat etmesi gerekir..

Uyku bozuklukları.

Ruh hali değişimleri, sinirlilik hali.

Olur olmaz şeylere sinirlenmeler



Cinsel istekte azalma görülür

