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Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 06:06
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Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu

Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu
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Olay, Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi 409'uncu Sokak’ta yer alan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Mehmet Fidan’dan (26) haber almayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede adrese ulaşan polis ve sağlık ekipleri evin içine girdiğinde ise Fidan’ın hareketsiz şekilde yatağından, yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Fidan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, işlemlerin ardından cenaze Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin işlemlerin tamamlanmasının ardında Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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