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Anfa Güvenlik Hizmetleri işçi alacak

Anfa Güvenlik Hizmetleri, işyeri hekimi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:27
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Anfa Güvenlik Hizmetleri işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Anfa Güvenlik Hizmetleri, işyeri hekimi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan adresten başvuru yapabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tıp fakültesi mezunu olmak

İşyeri hekimi sertifikası mezunu olmak

Tercihen daha önce işyeri hekimi olarak çalışmış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma

Sertifika

Kimlik fotokopisi

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