Anfa Güvenlik Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Anfa Güvenlik Hizmetleri, işyeri hekimi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan adresten başvuru yapabilir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tıp fakültesi mezunu olmak
İşyeri hekimi sertifikası mezunu olmak
Tercihen daha önce işyeri hekimi olarak çalışmış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma
Sertifika
Kimlik fotokopisi
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