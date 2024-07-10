Angel Di Maria kararını açıkladı

Beşiktaş'ın transfer teklifi yaptığı ileri sürülen Angel Di Maria, Arjantin'in Copa Amerika'da Kanada'yı 2-0 yenerek finale çıktığı maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Arjantin Milli Takımı'nın formasını 144. kez giyen Di Maria, D Sports'a konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

36 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"En iyi şekilde bitirmeyi umuyorum. Sadece çalışıyorum, yapmam gereken işi yapıyorum ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son dönemde işlerin yolunda gitmediği zamanlar da oldu ama bu forma için hayatımı verdim.

Arjantin Milli Takımı'nı bırakma kararım değişmeyecek. Milli takımla oynayacağım son maça hazır değilim ama zamanı geldi. Bunu böyle hayal etmiştim ve bunu başardım, bir finale daha ulaştım. Takım arkadaşlarım geri dönüşün olmadığını, kararımın kesin olduğunu biliyor ve verdiğim kararı destekliyorlar. Geriye tek bir maç kaldı ve ben de bunu istiyordum. Devam edebilirdim ama bence en uygun zaman geldi, karar verildi. Vermem gereken her şeyi verdim. Arjantin maçlarında da onları izlemek için orada olacağım."