Angelina Jolie Taliban kocası tarafından işkence gören Bibi Aişha ile konuştu

Angelina Jolie, konuk editör olarak yeni röportajını, Time dergisinin 2010'daki şoke edici kapağına konu olan Afgan Bibi Aisha ile yaptı.

Amerikalı oyuncu, Afganistan'daki birçok kadının üzerindeki perdeyi kaldıran genç kadınla görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

30 yaşındaki Bibi Aisha, 47 yaşındaki Oscar'lı oyuncuya, Taliban yönetimi altındaki ülkesinde kocası tarafından korkunç bir şekilde sakatlanmanın üstesinden nasıl geldiğini anlattı.

"HİÇBİR HAKKIM YOKTU"

Aisha, küçük bir kızken kendisine şiddet uygulayan ve ahırda hayvanlarla birlikte uyumaya zorlayan bir Taliban savaşçısıyla yaşamaya başladı. Kaçmak istediğinde de kocası onu burnunu ve kulaklarını keserek cezalandırdı.

Aisha, sadece kocası değil, kocasının ailesi tarafından da işkence gördüğünü anlattı ve "Bana her gün saldırdılar. Hiçbir hakkım yoktu" dedi.

31 KEZ AMELİYAT OLDU

2010 yılında, yüzünün ortasında burun yerine açık bir yarayla Time dergisine kapak olduğunda uluslararası basının da manşetlerinde yer aldı.

Angelina Jolie'ye, o günden beri 31 kez ameliyat masasına yattığını anlatan Aisha, hayalinin hemşire olarak insanlara yardım etmek olduğunu söyledi.

Aisha, röportajda trajik hikayesini ve başarısız kaçış girişiminin ardından kocası ve diğer Taliban üyeleri tarafından nasıl sakat bırakıldığını anlattı.

Aisha, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Sözde kocam gelip beni dağlara götürdü. Ellerimi ve ayaklarımı bağladı. İlk kulağımı, sonra diğer kulağımı ve sonra da burnumu kesti. Sonra bana, 'Umrumda değilsin. Seni burada ölüme terk etmek istiyorum' dedi

Dağlarda ölüme terk edilmesine rağmen, Aisha hayatta kaldı ve sonunda tedavi için bir Amerikan askeri üssüne götürüldü. Aisha, "Sığınakta dokuz ay geçirdim. Bana ne olduğunu bilmiyordum. Birden Time dergisi geldi ve fotoğrafımı çekti. Benim için kapılar açıldı" dedi.

"AYNI İNSANLAR ÜLKENİN BAŞINDA"

Aisha'nın anlattıkları karşısında Angelina Jolie'nin yorumu şöyle oldu:

"Tabii ki öfkeye neden oldu, çünkü insanlar ne yapıldığını gördü. Şimdi, yıllar sonra, sana zarar veren aynı insanların ülkenin başında olduğunu görüyoruz. Ve o zaman öğrendiğimiz ve öfkelendiğimiz her şeyin her gün olduğunu biliyoruz."