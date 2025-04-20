Angelina Jolie'den İsrail’e sert tepki! "Gazze toplu mezara dönüştü"

ABD'li ünlü oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Gazze’ye dair yaptığı sert açıklamayla dünya gündemine oturdu.

Jolie, “Gazze, Filistinliler ve onlara yardım eden insanlar için bir toplu mezara dönüştü” ifadesini kullanarak, İsrail’in saldırılarını açık şekilde eleştirdi.

Paylaşımında, Filistin halkının planlı biçimde yok edildiğini söyleyen Jolie, “İsrail güçleri Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüp genişletirken, Filistinlilerin yaşamları bir kez daha sistematik olarak yok ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR: HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL

Jolie’nin paylaşımı, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından aynı gün yapılan açıklamaya dayandı. Jolie, MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Amande Bazerolle’nin “Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için bir toplu mezara dönüştürüldü” sözünü paylaşarak, bölgede yaşanan insani felakete dikkat çekti.

MSF’ye göre İsrail güçleri, yardım çalışanlarına yönelik saldırılarını artırdı. Son haftalarda çok sayıda sağlık çalışanı ve yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini paylaşıldı.

"BU İNSANİ DEĞİL, SİYASİ BİR TERCİH"

Bazerolle, İsrail’in yardım girişlerini kasıtlı olarak engellediğini ve bunun yalnızca bir “insani başarısızlık” değil, aynı zamanda “cezasızlıkla yürütülen siyasi bir tercih” olduğunu ifade etti. “Gazze’de insani yardım faaliyeti yürütmek artık neredeyse imkânsız hale geldi” diye konuştu.

Öte yandan MSF Fransa Genel Direktörü Claire Magone, 30 Mart’ta Refah’ta 15 yardım çalışanının toplu mezarda bulunmasının ardından, “Yardım çalışanlarının bu korkunç şekilde öldürülmesi, İsrail güçlerinin insani yardım çalışanlarını koruma yükümlülüğünü tamamen göz ardı ettiğini gösteriyor” dedi.