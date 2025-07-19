Angelina Jolie'nin kızı evi terk etti

ABD merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre, Angelina Jolie ile Brad Pitt’in biyolojik çocuğu olan Shiloh Jolie, 19 yaşına bastıktan sonra Los Angeles’ta yeni bir daireye taşındı. Haberde yer alan bilgilere göre Shiloh, hayatını oyunculukla ilgilendiği söylenen Keoni Rose isimli biriyle paylaşıyor. Çift, bir apartman girişinde birlikte görüntülendi. Bu gelişme, Shiloh’un ilk kez annesinin kanatlarının altından çıktığını gösteriyor.

Shiloh’un kendi evine taşınması, 50 yaşındaki Angelina Jolie için kolay bir deneyim değil. Aileye yakın bir kaynak, “Angie bütün çocuklarının aynı çatı altında olmasını ister. Bu durum onun için kesinlikle kolay değil” ifadelerini kullandı. Jolie’nin altı çocuğuyla olan güçlü bağı biliniyor. Bu nedenle Shiloh’un bağımsızlık adımı, annesini hem duygusal hem insani olarak zorluyor.

SHİLOH’UN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Angelina Jolie, geçmişte çocuklarının güvenliği için büyük hassasiyet göstermişti. Shiloh’un taşındığı yeni yaşam alanında da bu hassasiyetin sürdüğü görülüyor. Habere göre Jolie-Pitt ailesinin çocukları, güvenlik görevlileri tarafından korunmaya devam ediyor. Bu durum, Angelina Jolie’ye bir miktar rahatlık sağlıyor.

Ancak Shiloh, ailesinden tamamen kopmuş değil. Annesini sık sık ziyaret etmesi veya Jolie’nin yeni evine davet edilmesi bekleniyor. Bu durum, ikili arasındaki bağı koruyacak gibi görünüyor.

AİLEDE İLK AYRILIK: YENİ BİR DENGE ARAYIŞI

Shiloh, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ilk biyolojik çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlarda kamuoyunun ilgisini çeken Shiloh, kameraların önünde büyüdü. Şimdi ise kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Bu ayrılık, sadece Shiloh için değil, Jolie için de bir dönüm noktası.

Aile kaynakları, Jolie’nin çocuklarına olan düşkünlüğünü vurgularken, bu tür bir ayrılığın hem koruma içgüdüsünü hem de ebeveyn olarak esnekliğini sınadığını belirtiyor. Brad Pitt’in bu süreçte çocukların bazılarıyla evde kaldığı, Jolie’nin ise diğer çocuklarla Japonya’ya gittiği bildirildi. Orada Maleficent filminin tanıtımını yapan Jolie, Vivienne’in ilk oyunculuk deneyimine de şahitlik etti.

Shiloh’un attığı bu adım, ünlü ailenin hayatında yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Angelina Jolie için ise annelikte yeni bir denge kurma süreci başlamış durumda.