Angelino Galatasaray için İstanbul'a geliyor. İşte geleceği saat

Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Angelino transferinde mutlu sona ulaştı.

İHA'nın geçtiği son dakika haberine göre, sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Angelino, bugün saat 15.00'te İstanbul'da olacak.

Galatasaray RB Leipzig'i 2 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk şartlı zorunlu satın almayla kiralamaya ikna etti.

Angelino'nun belli bir maç sayısında forma giymesi durumunda 6 milyon Euro'luk opsiyonun da devreye gireceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Angelino'nun piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.