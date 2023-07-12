Angelino Galatasaray için İstanbul'a geliyor. İşte geleceği saat

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Angelino, bugün Cimbom için İstanbul'a gelecek.

Angelino Galatasaray için İstanbul'a geliyor. İşte geleceği saat

Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Angelino transferinde mutlu sona ulaştı.

İHA'nın geçtiği son dakika haberine göre, sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Angelino, bugün saat 15.00'te İstanbul'da olacak.

Galatasaray RB Leipzig'i 2 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk şartlı zorunlu satın almayla kiralamaya ikna etti.

Angelino'nun belli bir maç sayısında forma giymesi durumunda 6 milyon Euro'luk opsiyonun da devreye gireceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Angelino'nun piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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