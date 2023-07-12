Angelino İstanbul'a indi. İlk görüntüler geldi

Galatasaray'ın Leipzig ile anlaşmaya vardığı Angelino İstanbul'a indi.

Angelino İstanbul'a indi. İlk görüntüler geldi

Galatasaray'ın Leipzig'den transfer ettiği Angelino'da mutlu sona ulaştı.

İspanyol futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-kırmızılılar "Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleriyle oyuncuyu KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın, Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödemesi ve futbolcunun sözleşmesinde ise 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.

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