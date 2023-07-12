Angelino İstanbul'a indi. İlk görüntüler geldi

Galatasaray'ın Leipzig'den transfer ettiği Angelino'da mutlu sona ulaştı.

İspanyol futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-kırmızılılar "Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleriyle oyuncuyu KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın, Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödemesi ve futbolcunun sözleşmesinde ise 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.