Angola ekonomisine bahar geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Angola ekonomisine bahar geldi

Kwanza’daki istikrar ve yüksek faiz politikaları, Angola’nın yıllık enflasyon oranını Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 20,74’e kadar düşürdü.

Angola’da yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025’te yüzde 20,74’e gerileyerek Aralık 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Angola Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre bu oran, Nisan ayında kaydedilen yüzde 22,32’ye kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Kwanza’nın döviz karşısında istikrar kazanması, ithal ürünlerdeki fiyat artışlarını frenlerken; merkez bankasının sürdürdüğü yüksek faiz politikası ve temel tüketim mallarının piyasadaki erişilebilirliğinin artması, Temmuz 2024’ten bu yana düşüş eğilimindeki enflasyonu destekledi.

Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 1,17 artarak Mayıs 2023’ten bu yana en yavaş yükselişi kaydetti. Nisan ayında bu oran yüzde 1,34’tü. Fiyat artışlarındaki yavaşlama neredeyse tüm ana harcama gruplarına yansıdı. Özellikle alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde artış yüzde 1,28’e gerilerken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,24, otel ve restoranlarda yüzde 0,81, eğlence ve kültürde yüzde 0,84, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 1,25 olarak kaydedildi.

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