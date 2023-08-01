Angus Cloud kimdir? Euphoria yıldızı Angus Cloud öldü mü neden öldü?

Fenomen dizi Euphoria’nın genç yıldızı Angus Cloud evinde ölü bulundu. Sinema ve dizi dünyasına bomba gibi düşen ölüm haberinin ardından Angus Cloud kimdir araştırılıyor. Peki, Angus Cloud kimdir? Euphoria yıldızı Angus Cloud öldü mü neden öldü?

Angus Cloud kimdir? Euphoria yıldızı Angus Cloud öldü mü neden öldü?

Euphoria dizisindeki rolüyle ünlenen Angus Cloud 25 yaşında Oakland'daki evinde ölü bulundu. Euphoria dizisindeki roller adından söz ettiren Angus Cloud’a dair pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, Angus Cloud kimdir? Euphoria yıldızı Angus Cloud öldü mü neden öldü?

ANGUS CLOUD NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, Angus Cloud'un geçtiğimiz günlerde vefat eden babasının ölümü ile sarsıldığını belirtti.

Ünlü oyuncu babasının ölümünden bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Angus Cloud'un ailesi, "Geçen hafta babasını toprağa verdi ve bu kayıpla yoğun bir mücadele verdi. Tek tesellimiz, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla olan savaşı konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla sessizce kendi başlarına savaşmamaları gerektiğini hatırlatır." açıklamasını yaptı.

ANGUS CLOUD KİMDİR?

Conor Angus veya tam adıyla Conor Angus Cloud Hickey, 10 Temmuz 1998 Oakland, Kaliforniya doğdu.

Angus Cloud, Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı Okulu'nda okudu.

Angus Cloud Brooklyn'deki Barclays Center'a yakın bir tavuk ve waffle restoranında çalışırken Euphoria döküm ajanı Jennifer Venditti tarafından keşfedildi.

Öne Çıkanlar
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Son Haberler
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü Dünya
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi Güncel
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı Dünya
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı
Van'da Hint keneviri operasyonu düzenlendi Yaşam
Van'da Hint keneviri operasyonu düzenlendi
Erdoğan YÖK'e 5 üye atadı Kültür Sanat
Erdoğan YÖK'e 5 üye atadı
Bakan Ersoy: Konaklamada birinci sıradayız Kültür Sanat
Bakan Ersoy: Konaklamada birinci sıradayız
Galatasaray Kerem Demirbay için anlaştı. Flaş gelişme Spor
Galatasaray Kerem Demirbay için anlaştı. Flaş gelişme