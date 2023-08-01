Euphoria dizisindeki rolüyle ünlenen Angus Cloud 25 yaşında Oakland'daki evinde ölü bulundu. Euphoria dizisindeki roller adından söz ettiren Angus Cloud’a dair pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, Angus Cloud kimdir? Euphoria yıldızı Angus Cloud öldü mü neden öldü?

ANGUS CLOUD NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, Angus Cloud'un geçtiğimiz günlerde vefat eden babasının ölümü ile sarsıldığını belirtti.

Ünlü oyuncu babasının ölümünden bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Angus Cloud'un ailesi, "Geçen hafta babasını toprağa verdi ve bu kayıpla yoğun bir mücadele verdi. Tek tesellimiz, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla olan savaşı konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla sessizce kendi başlarına savaşmamaları gerektiğini hatırlatır." açıklamasını yaptı.

ANGUS CLOUD KİMDİR?

Conor Angus veya tam adıyla Conor Angus Cloud Hickey, 10 Temmuz 1998 Oakland, Kaliforniya doğdu.

Angus Cloud, Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı Okulu'nda okudu.

Angus Cloud Brooklyn'deki Barclays Center'a yakın bir tavuk ve waffle restoranında çalışırken Euphoria döküm ajanı Jennifer Venditti tarafından keşfedildi.