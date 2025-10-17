The Korea Herald gazetesinin haberine göre, dünya çapında binlerce kişi tarafından okunan "Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" kitabının yazarı Baek, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Yazarın ölümüne dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ORGAN BAĞIŞIYLA 5 KİŞİYE UMUT OLDU

Güney Kore Organ Bağışı Ajansı, organ bağışçısı Baek'in kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerini bağışlayarak 5 kişinin hayatını kurtardığını kaydetti.

Baek'in küçük kız kardeşi basın açıklamasında, "(Baek) Yazmak, eserleri aracılığıyla kalbini başkalarıyla paylaşmak ve umut aşılamak istiyordu. Nefret beslemekten aciz, nazik doğasını bildiğimden, umarım artık huzur içinde yatabilir" ifadelerini kullandı.

KİTABI 25'TEN FAZLA ÜLKEDE SATILMIŞTI

"Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" 2018'de Güney Kore'de yayımlanmıştı. Güney Kore'de yaklaşık 600 bin, dünya çapında ise 1 milyondan fazla satan kitap, 25'ten fazla ülkede raflarda yerini almıştı.

Kitap, Baek'in kronik depresyonu hakkında psikiyatristiyle yaptığı konuşmaları anlatıyor ve mini denemeler içeriyor.