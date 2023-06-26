Ani ölümlerde hangi cins ön sırada

Son yıllarda hiçbir sağlık sorunu olmayan kişilerin bir anda öldüğüne tanıklık etmişizdir. Ani ölümler hızla artıyor. Konuyla ilgili açıklama Prof. Dr. Hamza Duygu’dan geldi. Duygu, “Bu tip ani ölümlerin en önemli nedeninin kalp hastalıklarıdır, özellikle yaz sıcaklarının arttığı bu dönemde muhtemel kalp rahatsızlıklarına karşı gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekir “ dedi.

Ani ölüm, “Ani Kardiyak Ölüm” olarak tanımlanıyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, bu durumun sıklıkla öldürücü ritim bozukluklarının ortaya çıkmasıyla gerçekleştiğinin altını çizdi ve şunları söyledi:

“Ventriküler fibrilasyon diye adlandırılan bu ölümcül ritim bozukluğu esnasında, kalp pompalama görevini yerine getiremez ve kan akımı kesilir. Dakikalar içinde elektroşok yapılarak kalp ritmi normale döndürülmez ise ölüm gerçekleşir. Dolayısıyla koroner arter hastalığı riskini artıran hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve aile öyküsü gibi durumlar, ani kardiyak ölüm için de risk faktörleridir.”

KİMLER ÇOK DİKKATLİ OLMALI

Özellikle ailesinde, ani kalp durması nedeniyle ölüm vakası görülen kişilerin en kısa zamanda ve kesinlikle tam donanımlı bir kalp merkezine başvurması gerekiyor. Prof. Dr. Hamza Duygu şu biglileri verdi:

“Yaptıkları iş nedeniyle büyük sorumluluk taşıyan pilot, şoför, emniyet görevlisi ve sporcuların düzenli olarak ayrıntılı kalp sağlığı tarama programından geçmesi gerekir. Kalp damar tıkanıklığı, aort damarda genişleme, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp hastalığı gibi ani ölüme eğilim oluşturan durumların saptanarak, erken tanı ile ani kalp ölümleri önlenebilir. Sağlık açısından düzenli kontrolleri yaptırarak, bazı olayları önlemek mümkündür.

NEDEN OLAN RAHATSIZLIKLAR



Akciğer embolisi

Kalp yetersizliği, doğuştan kalp kası hastalıkları

Kalp kapak hastalıkları

Kalp kası iltihabı

Kalp damar tıkanıklıkları ve buna bağlı kalp krizleri

Aort damar yırtılması

Doğumsal kalp hastalıkları

Toksik madde kullanımı

