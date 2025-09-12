Ani tatlı krizleri ölümcül olabilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan iddialar, belirli bir yiyeceğe karşı ani ve kontrol edilemez isteklerin, kanserin erken bir işareti olabileceğini öne sürdü. Özellikle tatlılar, fast food veya karbonhidrat ağırlıklı gıdalara yönelen yoğun arzular, teşhisten 2-3 ay önce ortaya çıkabildi.

PEKİ BU İDDİALAR NE KADAR GERÇEKÇİ?

Uluslararası bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu fenomeni aydınlattı. İtalyan araştırmacıların International Journal of Environmental Research and Public Health dergisinde yayımladığı sistematik bir derleme, yiyecek isteklerinin meme kanseri, lenfoma, pediatrik kanserler ve yumurtalık veya endometrial kanserlerle önemli ölçüde ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada incelenen yedi vaka çalışması, kanser hastalarının genel olarak fast food, tatlılar, nişastalı karbonhidratlar ve yağlı gıdalara daha fazla istek duyduğunu gösterdi. Hastaların %80'inde bu değişiklikler, tanıdan kısa süre önce gözlemlendi.

Araştırma ekibinden Dr. Claudio Gasparini, "Yiyecek davranışlarındaki bu ani sapmalar, tümör hücrelerinin hızlı glikoz tüketiminden kaynaklanıyor olabilir; beyin, vücudu daha fazla şeker için 'tetikliyor'" diye açıkladı. Ancak derleme, bu bulguların henüz geniş ölçekli klinik denemelerle doğrulanmadığını ve bireysel farklılıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Benzer şekilde, İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Profesör Dr. Justin Stebbing, klinik gözlemlere dayalı eski vaka çalışmalarında hastaların tanıdan önce favori yiyeceklerine karşı tiksinme veya yeni bir gıdaya saplantılı ilgi geliştirdiğini belirtti. Stebbing, "Çay gibi sıradan bir içeceğin birdenbire iğrenç hale gelmesi veya süt ürünlerine karşı ani bir 'bağımlılık' gibi değişiklikler, tat ve koku algısını etkileyen enflamasyonla bağlantılı olabilir" dedi.

Tatlı krizlerine son veren doğal çözümü uzmanlar anlattı

ScienceAlert'ta yayımlanan bir makalesinde, Stebbing bu semptomların güvenilir bir teşhis aracı olmadığını, ancak anemiye işaret eden buz çiğneme gibi spesifik isteklerin (pagofaji) demir eksikliği testleriyle araştırılması gerektiğini ekledi.

Demir eksikliği, kolorektal kanser gibi durumlarda erken bir uyarıcı rol oynayabildi.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) verilerine göre, yiyecek isteklerindeki değişiklikler, kanserin metabolizmayı bozmasından kaynaklandı.

Tümör hücreleri glikozu anormal hızda tükettiği için beyin, tatlı veya karbonhidratlı yiyeceklere yönelimi artırabildi.

Bir vaka çalışmasında, böbrek kanseri teşhisi konan bir hasta, tanıdan aylar önce turşu suyunu kavanozdan doğrudan içmeye başladı.

Times of India'da yer alan habere göre, bu tür nadir örnekler, vücudun "yardım sinyalleri" gönderdiğini düşündürdü. Ancak NCI uzmanları, bu değişikliklerin stres, ilaçlar veya hamilelik gibi yaygın nedenlerden de kaynaklanabileceğini belirterek, tek başına teşhis için yetersiz kaldığını vurguladı.

Tatlı krizlerine dikkat! Sessiz tehlikenin habercisi olabilir

Öte yandan, Amerikan Kanser Derneği'nin (ACS) beslenme rehberleri, yiyecek isteklerini dolaylı bir risk faktörü olarak ele aldı.

ACS Diyetisyeni Alyssa Tatum, "Aşırı işlenmiş gıdalara (şekerli içecekler, fast food) yönelen istekler, obeziteyi tetikleyerek meme ve kolorektal kanser riskini %13'e varan oranda artırabilir" dedi.

Meta-analizinde, ultra-işlenmiş gıda tüketiminin genel kanser riskini %11 yükselttiği hesaplandı.

Tatum, Akdeniz tipi beslenmeyi (meyve, sebze, tam tahıl) önererek, "Dengeli bir diyet, bu tür istekleri doğal yolla dengeleyebilir" tavsiyesinde bulundu.

PEKİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, ani ve kalıcı yiyecek isteklerini ciddiye almayı önerdi. Dr. Stebbing, "Eğer bir gıdaya karşı saplantınız varsa ve haftalarca sürüyorsa, hemen bir doktora danışın. Basit kan testleri, anemiyi veya başka sorunları hızla ortaya çıkarabilir" dedi.

NCI, erken tarama programlarının (meme mamografisi, kolonoscopi) bu tür semptomlardan çok daha etkili olduğunu hatırlattı.