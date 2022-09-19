Aniden bastıran uyku neden olur?

Ani bastıran uykunun ilk nedeni yeterince uyumamaktır. Yetişkin birinin her gün 7-9 saat uykuya ihtiyacı vardır. Her gün aynı saatte yatmamak ya da uykudan önce cep telefonuna bakmakta uykuyu kaçırır.

Yapılan bir araştırmada gece vardiyasında çalışanların yüzde 22.3’ü gün içinde kendini aşırı yorgun hissederken, yüzde 18.5’i de uykusuzluk çekiyor.

Vücudun kendi sıcaklığı ve ortam sıcaklığı, uykuyu ciddi biçimde etkiliyor. Çok sıcak veya soğuk uyku kalitesini bozar. Herkesin sıcaklık tercihleri ​​​​ farklı olsa da araştırmalara göre uyurken odayı 18-21 °C aralığında tutmak en doğru olanı.



Yatmadan iki saat önce veya uyku sırasında ışığa maruz kalmak bu dengeleri bozar. Işık sorunsa karartma perdeleri veya göz maskeleri gibi engelleyici malzemeler kullanmak gerek.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Uykuyla ilgili yaygın bir hareket bozukluğu. Bu kişiler, özellikle de akşamları hareketsizlik kalınan dönemlerde bacaklarını hareket ettirmek için rahatsız edici bir dürtüye sahip olur.

KANSIZLIK

KKansızlık diğe adtıyla anemi, organ ve dokulara yeterli oksijeni taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkan bir rahatsızlık. Hemoglobin de kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijenin taşınmasından sorumlu molekül. Vücutta az sayıda veya anormal yapıda kırmızı kan hücresi varsa, hemoglobin düşükse anemi belirtileri ortaya çıkabilir. Anemisi olan insanlar genellikle her zaman bitkin hisseder. Dolayısıyla ani uyku bastırmalarınızın açıklanamayan bir nedeni varsa basit bir kan testiyle sorumlunun kansızlık olup olmadığını tespit edebilirsiniz.



UYKUSUZLUK HASTALIĞI



Bu hastalıktan mustarip olanlar uykuda kalmakta veya uykuya dalmakta zorlanır. Ayrıca çok erken uyanıp tekrar uyuyamazlar. Uykusuzluk hastalığı diğer adıyla İnsomnia mutlaka doktor kontrolünde tedavi gerektiren bir durumdur.

TIKAYICI UYKU APNESİ

Uyku apnesi mağdurları, üst solunum yollarındaki tıkanma nedeniyle soluk almakta güçlük çeker. Uyurken periyodik olarak horlama veya nefes nefese kalma sesleri çıkarır. Horlamalar uykuyu bozar, bu da defalarca uyanmaya neden olabilir.