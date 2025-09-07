Aniden çöken köprü can aldı!

Irak’ta inşaat halindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.


Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde inşaat halindeki Atişi Köprüsü çöktü. Bazı araçlar çöken köprünün altında kaldı. Sivil Savunma Müdürlüğü, 13 saatten fazla süren arama-kurtarma çalışmasının ardından yaptığı açıklamada, enkazdan 2 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının çıkarıldığını belirterek, "Operasyon, cumartesi günü gece saatlerinden başlayıp pazar öğlene kadar sürdü. Ekipler bu süre zarfında 7 kişiyi sağ olarak kurtarırken, 2 kişinin de cenazesini çıkardı" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı vererek, kazanın ayrıntılarını öğrenmek ve sorumluları tespit etmek üzere, Yüksek Valilikler Arası Koordinasyon Heyeti ile Karbela Valiliği’nden oluşan bir soruşturma komisyonu kurulması talimatı verdiğini açıkladı.

3 MÜHENDİS VE 1 TRAFİK POLİSİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI


Karbela İl Meclisi Başkan Yardımcısı Mahfuz el-Temimi, yaptığı açıklamada, olayla bağlantılı olarak bir dizi mühendis ve bir trafik polisi hakkında yakalama ve arama kararı çıkarıldığını duyurdu. Temimi, "Yakalama kararları, çalışmayı denetleyen ilgili daireden üç mühendis, yüklenici firmadan proje müdürü ve denetçi mühendis ile birlikte olay yerinde görevli bir trafik polisi hakkında çıkarıldı" dedi.

