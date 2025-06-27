Aniden soğuk suya girenler dikkat! Öldürüyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Yaz aylarında serinlemek için denize veya havuza atlamak cazip gelse de, soğuk suya aniden girmenin kalp sağlığı üzerindeki ciddi riskleri bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle bir kez daha gündeme geldi.

Kardiyologlar, özellikle kalp rahatsızlığı olan bireylerin bu alışkanlıktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Soğuk suyun kalp damarları üzerindeki şok etkisi, tansiyonu yükseltebilir ve kalp krizini tetikleyebildi.

SOĞUK SUYUN KALBE ETKİSİ: BİLİM NE DİYOR?

Uzmanlar, soğuk suya ani maruziyetin kalp damarlarında “şok etkisi” yaratarak kriz riskini artırabileceğini belirtrek, “Aşırı sıcak havalarda serinlemek için soğuk suya aniden girmek, damarlarda büzülmeye neden olur. Bu durum, kan basıncını hızla yükselterek kalbin iş yükünü artırır ve kalp krizine zemin hazırlayabilir” dedi.

Journal of Physiology dergisinde yayımlanan bir çalışma, soğuk suya ani maruziyetin sempatik sinir sistemini aktive ederek kalp atış hızını ve kan basıncını artırdığını ortaya koydu.

Kutbun gizemli misafiri! Soğukta sönen ışık: Kar baykuşu

Araştırma, özellikle kalp damar hastalığı olan bireylerde bu ani değişikliğin, koroner arterlerde spazma yol açarak kalp krizini tetikleyebileceğini gösterdi.

Soğuk suyun damar büzücü etkisi, kan akışını kısıtlayarak kalbin oksijen ihtiyacını artırıyor ve bu da riskli bir döngüye yol açtı.

YABANCI UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Hugh Calkins, soğuk suya aniden girmenin yalnızca kalp hastaları için değil, sağlıklı bireyler için de risk taşıyabileceğini vurgulayarak, “Soğuk su, vücudun termoregülasyon mekanizmasını zorlar. Bu durum, özellikle yaşlılarda veya bilinmeyen kalp rahatsızlıkları olanlarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) kılavuzları da, ani sıcaklık değişikliklerinin kalp üzerindeki yükü artırdığına dikkat çekiyor ve bireylerin suya yavaşça girmesi gerektiğini önerdi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan kardiyovasküler hastalıklar uzmanı Dr. Frank Hu, bu konuda daha net bir uyarıda bulundu:

“Kalp krizi belirtileri fark edildiğinde, soğuk suyun altına girmek gibi yanlış uygulamalar yerine hemen tıbbi yardım almak hayati önem taşır. Soğuk su, damarları büzerek zaten zorlanan kalbi daha fazla riske atabilir.”

UZMANLAR, KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Yavaşça alışın: Denize veya havuza girmeden önce vücudunuzu suya yavaşça alıştırın. Önce ayaklarınızı, ardından kollarınızı ıslatarak sıcaklık geçişini yumuşatın.

Risk gruplarına dikkat: Kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet veya ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü olanlar, soğuk suya girmekten kaçınmalı.

Soğuktan çatlayan borudan sızan su damlayarak buzdan kaleye dönüştü

Sıvı dengesine özen gösterin: Yaz aylarında yeterince su tüketmek, kanın akışkanlığını koruyarak kalp üzerindeki yükü azaltır. Günde en az 2,5-3 litre su içilmesi öneriliyor.

Doktor kontrolü şart: Özellikle 40 yaş üstü bireylerin düzenli kalp kontrolleri yaptırması, ani risklerin önüne geçebilir.

BİLİNÇLİ SERİNLEYİN

Serinlemek için soğuk suya atlamak masum bir alışkanlık gibi görünse de, bilimsel veriler ve uzman görüşleri bu davranışın ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini gösterdi.

Kalp sağlığınızı korumak için suya yavaşça girmeyi alışkanlık haline getirin ve herhangi bir şüphede vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önerildi.