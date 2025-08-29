Aniden yola çıkan tarım aracına otomobil çarptı, yola düşen sürücü başka bir aracın altında can verdi

Aniden yola çıkan tarım aracına otomobil çarptı, yola düşen sürücü başka bir aracın altında can verdi

Burdur'da refüjden karşıya geçmek isteyen tarım aracı, otomobilin çarpmasıyla devrildi. Yola savrulan sürücü, arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, saat 17.40 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı Askeri Misafirhane Lojmanları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Aydın (62), plakasız tarım aracıyla aniden refüje geçmek istedi. Bu sırada arkasından gelen A.B. (22) idaresindeki 15 DJ 253 plakalı otomobil, tarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tarım aracından yola savrulan sürücü, bu sırada arkadan gelen S.B. (29) yönetimindeki 06 DMV 897 plakalı Audi marka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Recep Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

