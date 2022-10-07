Aniden yola fırlayan küçük çocuk ölümden döndü

Kaza, Bolluca Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen küçük çocuk aniden yakınının elini bırakarak caddeye doğru koşmaya başladı.
O esnada caddeden geçen bir otomobil küçük çocuğu fark etmeyerek ayağının üzerinden geçti. Olası faciadan kıl yapı dönülürken yaşananlar bir işyerinin güvelik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi. (AA)
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