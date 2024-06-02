Anıl Altan’ın sözleri Pelin Akil’i çok kızdırdı. Boşanacakları konuşuluyordu

Haklarında çıkan boşanma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü çiftten Pelin Akil'in açıklamaları ve kocasına tepkileri ise sosyal medyada çok konuşuluyor.

Anıl Altan ve Pelin Akil'in evliliği bir süredir gündemden düşmüyor. Boşanacakları yönündeki haberlere cevap veren Pelin Akil'in "Her şey ortada. Şu an boşanma gibi bir durumumuz" demesi sosyal medyada gündem oldu.

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Pelin Akil’in kullandığı "şu an" ifadesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Son olarak da ünlü çiftin Magazin Burada'ya verdiği bir röportajda Pelin Akil'in Anıl Altan'ın söylediklerine tepki gösterdi.

Anıl Altan konuşmasında "Ev işlerine yardımcı oluyorum" deyince Akil ise "Neye oluyorsun ya kıyafetini olduğu yere bırakıyorsun. Neden doğru konuşmuyorsun." diyerek Altan’a karşı çıktı.

Pelin Akil’in bu tavrı çiftin arasında bir gerginlik olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.