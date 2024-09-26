Animasyon dünyasının efsane sesi 99 yaşında öldü

Ünlü seslendirme sanatçısı David Graham, animasyon dünyasında unutulmaz bir miras bırakarak 99 yaşında hayata veda etti. Graham, 2004’ten 2021’e kadar sevilen çocuk dizisi Peppa Pig’de Büyükbaba Domuz karakterine ses verdi. Ayrıca 1960’ların ikonik dizisi Thunderbirds’de Aloysius Parker’ı canlandırmasıyla da tanınıyordu.

Graham, bu rollere ek olarak 1960’lı ve 70’li yıllarda Doctor Who dizisinde Dalek’leri seslendirerek dizinin popülerliğine katkıda bulundu. Thunderbirds’ün yaratıcısı Gerry Anderson, Graham’ın vefatının ardından sosyal medyada yürekten bir saygı duruşunda bulunarak, “Efsanevi David Graham’ın vefatını duyurmaktan inanılmaz derecede üzgünüz. Parker, Gordon Tracy, Brains ve daha birçoklarının sesi. David, Anderson Entertainment’ta bizim için her zaman harika bir dosttu. Seni çok özleyeceğiz, David. Düşüncelerimiz David’in arkadaşları ve ailesiyle” dedi.

Graham, seslendirme kariyerinden önce II. Dünya Savaşı sırasında radar teknisyeni olarak görev yaptı. Daha sonra ofis memuru olarak çalıştı ancak tiyatroya yönelmeye karar verdi. Daleklerin kendine özgü sesini yaratmadaki rolünü yansıtan Graham, “Bunu başka bir seslendirme sanatçısı olan Peter Hawkins ile geliştirdim. Bu staccato stilini benimsedik, sonra daha uğursuz hale getirmek için bir sentezleyiciden geçirdiler” dedi.

Thunderbirds’deki başarısı, Laurence Olivier ile birlikte National Theatre’da sahne alma şansı da dahil olmak üzere daha fazla fırsata yol açtı. Graham, bu deneyimi hatırlayarak, “Harika bir adam… Çocuklarının Thunderbirds hayranı olup olmadığını bilmiyorum.” dedi.

Peppa Pig, hayatının ilerleyen dönemlerinde Graham’ın yeteneklerini yeni nesil genç hayranlara tanıttı ve bu rolü ciddiye aldı. Graham bu mesaisi hakkında “Sadece çizgi film ya da kukla olması, onu ciddiye almadığınız anlamına gelmiyor. Ben bunu National Theatre’da çalışmak kadar ciddiye alıyorum" demişti.