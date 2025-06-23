Animasyon gişesinde şok: Sektörde endişe hakim

Gişe rakamlarına göre, Universal ve DreamWorks ortak yapımı "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" adlı canlı çekim uyarlaması, ikinci hafta sonunda 37 milyon dolarlık bir gelir elde ederek gişedeki liderliğini sürdürdü. Film, dünya genelinde ise 358 milyon dolar hasılata ulaştı. Buna karşılık, Disney ve Pixar imzalı "Elio", Kuzey Amerika'da yalnızca 21 milyon, dünya genelinde ise 35 milyon dolar gibi düşük bir açılış yaparak Pixar tarihinin en kötü başlangıcına imza attı. Film, beklentilerin altında kalarak üçüncü sırada kendine yer buldu.

ANİMASYON SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR

Sinema analisti Jeremy Fuster'a göre, bu durum Hollywood'un orijinal animasyon filmleriyle olan zorlu ilişkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. "Elio"nun bu düşük performansı, Sony'nin R dereceli korku filmi "28 Yıl Sonra"nın 30 milyon dolarlık açılışının bile gerisinde kalmasına neden oldu. Bu, animasyon filmlerinin gişede devam filmleri kadar ilgi görmediğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Pixar'ın önceki orijinal yapımı "Elemental" da başlangıçta zorlanmış ancak süreçte Kuzey Amerika'da 154 milyon dolar, dünya genelinde ise 496 milyon dolar gibi etkileyici bir gelir elde ederek son beş yılın en yüksek gişe yapan orijinal animasyon filmi olmuştu. "Elio" için de benzer bir "uzun soluklu" performans umuluyordu. Özellikle izleyici puanlarının oldukça yüksek olması CinemaScore'dan A, PostTrak'tan 4.5/5 ve Rotten Tomatoes'dan %85 eleştirmen ve %91 izleyici puanı alması bu umutları destekliyor. Ayrıca, Temmuz ortasında Paramount'un "Şirinler" filmi gelene kadar salonlarda başka bir animasyon filmi olmayışı, "Elio" için avantaj olarak görülüyor. Ancak 150 milyon dolarlık yüksek bütçesi düşünüldüğünde, filmin Kuzey Amerika'da sadece 100 milyon dolar hasılata ulaşması bile büyük bir başarı sayılacak.

HOLLYWOOD'DA ÖZGÜN SENARYO SIKINTISI

Disney ve Pixar, orijinal yapımlarla gişede zorlanan tek stüdyo değil. Disney'in "Strange World" ve "Wish" gibi filmleri de benzer sonuçlar almıştı. Illumination'ın son beş yıldaki tek orijinal filmi "Göç", Noel hafta sonunda 17 milyon dolarla açılış yapmasına rağmen dünya genelinde 300 milyon dolar gelir elde etti. Paramount'un canlı çekim ve animasyon melezi "Hayali Arkadaşlar" ise geçen yıl 33.7 milyonla açılmış ve dünya genelinde 190 milyon dolarlık toplam hasılata ulaşmıştı. Bu durum, aile odaklı orijinal yapımların izleyici çekmekte zorlandığını ve gişede başarılı olmak için ağızdan ağıza yayılan olumlu yorumların kritik önem taşıdığını gösteriyor.

DİĞER FİLMLER VE GİŞE BAŞARISI

Gişenin diğer önemli filmleri arasında "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin", yurt dışından elde ettiği 53.5 milyonla toplamda 160.4 milyon dolarlık Kuzey Amerika ve 358 milyon dolarlık dünya geneli hasılatı yakaladı. İkinci sıradaki "28 Yıl Sonra", dünya genelinde 60 milyon dolardan açılış yaparak R dereceli zombi filmleri arasında tüm zamanların en iyi açılışını gerçekleştirdi. Danny Boyle ve Alex Garland'ın yönetmenliğinde çekilen bu devam filmi, 60 milyon dolarlık bütçesiyle Sony Pictures için bir yaz hiti olmaya aday.

Disney'in "Lilo ve Stiç" filmi 9.7 milyon dolarlık hafta sonu geliriyle dördüncü sırada yer alırken, toplamda Kuzey Amerika'da 386.7 milyon ve dünya genelinde ise 910 milyon dolarlık hasılata ulaştı. Paramount'un "Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma" ise beşinci hafta sonunda 6.5 milyon dolar kazanarak toplam dünya genelinde 540 milyon dolar, Kuzey Amerika'da ise 178 milyon dolarlık bir gelir elde etti. A24'ün "Materyalistler" adlı drama filmi ise ikinci hafta sonunda 5.8 milyonla ilk beşin hemen dışında yer alarak 10 günde 23.9 milyon dolarlık toplam hasılata ulaştı.