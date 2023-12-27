Anisah Coffee’nin günlük üretimi 3.5 tonun üzerine çıktı

Günlük kahve üretimini 3,5 tonun üzerine çıkardığını duyuran yerli marka, kahve tutkunlarına farklı lezzet deneyimleri sunuyor.

Mordor Intellegent’ın paylaştığı verilere göre 2023’ü 126 milyar dolarla kapatması beklenen kahve sektörünün 2028’de 158,89 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Dünya çapında tüketilen kahve miktarı, pazarın büyümesini tetiklerken bu doğrultuda günlük kahve üretiminin 3,5 tonu aştığını açıklayan Anisah Coffee’nin CEO’su Yusuf İslam Atmaca, sektöre dair değerlendirmede bulundu.

Kahve sektöründeki büyümenin yerli markaların yatırımlarını artırmasına kapı açtığını ifade eden Yusuf İslam Atmaca, “2023’ün son çeyreğinde başlattığımız iddialı pazarlama kampanyasıyla günlük kahve üretimimizi 3,5 tonun üzerine çıkardık. Anisah Coffee’nin üretim tesisleri en son teknoloji ekipmanlara sahip. 5 bin metrekare kapalı alanda günlük 4 ton kahve işleme ve paketleme kapasitemiz var. Tesislerimizde uzman personelimizle yerel ve yabancı markalar için de üretim yapmayı sürdürüyoruz” dedi.

“STANDARTLARI YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

“Tesislerimiz son dönemde kapasitesinin yaklaşık %88’ini aktif olarak kullanmaya başladı” diyen Anisah Coffee’nin CEO’su Yusuf İslam Atmaca, “Kahve sektöründeki standartları yükseltmeyi hedefliyoruz. Sadece kahve üretimi konusunda değil, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarını sürdürerek kahve tutkunları için yeni lezzetler ve ürünler yaratacağız. Kaliteli kahveyi uygun fiyatlarla sunarak, müşterilerimizin hem hesaplı hem de keyifli bir deneyim yaşamasını amaçlıyoruz. Kampanya döneminde filtre kahvemizin çekirdek kalitesini ve aromasını korurken, fincan başına maliyeti sadece 1,99 TL’ye düşürdük. Tüketicilerimize dışarda kahve içmek yerine evlerinde kendi kahvelerini keyifle hazırlayıp içebilmeleri için çok hesaplı bir seçenek hazırladık” ifadelerini kullandı.

“KAHVE SEKTÖRÜNDE YERLİ BİR GÜÇ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Anisah Coffee’nin CEO’su Yusuf İslam Atmaca sözlerini şöyle noktaladı: “Kasım ayındaki kampanyamız büyük ilgi gördü ve müşteri memnuniyeti bizleri oldukça motive etti. Türkiye’nin en popüler e-ticaret mağazalarında ürünlerimize yönelik aldığımız olumlu yorumlar, satış rakamlarımızdaki artışı gözle görülür bir başarı ile elde ettiğimizi ortaya koyuyor. Anisah Coffee olarak kaliteli ve farklı lezzetlerle satışlarımızı her geçen gün artırarak kahveseverlerin gözdesi olma yolunda ilerliyoruz. Kahve sektöründe yerli bir güç olmanın gururunu yaşıyoruz.”