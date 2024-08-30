Anıtkabir’de aynı rezalet. Bu sefer kısa sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Anıtkabir’e gitti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu’daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra Cumhuriyet’in ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin esiri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelması’na dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun."

ANITKABİR’DE YİNE AYNI REZALET

Erdoğan’ın Misak-ı Milli Kulesi’ne geçişi sırasında yine bir rezalet yaşandı. Anıtkabir’e gelen bir grup Erdoğan’a sloganlar attı. Erdoğan, slogan atanları el sallayarak selamladı. Slogan atan grup, başkalarının katılmaması nedeniyle kısa kesti.