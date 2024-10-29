Anıtkabir'de dikkat çeken Erdoğan sloganı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayana Erdoağn, deftere şu mesajı yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

ANITKABİR’DE ERDOĞAN SLOGANLARI

Tören sonrası Anıtkabir'de Erdoğan lehine sloganlar atıldı. Öte yandan bir kadın vatandaşın Erdoğan'ın geçtiği esnada “Tüm şu hainlerin içinde Rabbim yar ve yardımcın olsun Reis" dediği görüldü.

HER YIL AYNI TABLO

Son yıllarda Anıtkabir’de Erdoğan lehine slogan atılması sıkça görülmeye başladı. Geçmişte milli bayramlarda ve 10 Kasım gibi özel günlerde de bu tür sloganlar duyulmuştu.

YASALARA AYKIRI

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre hazırlanan yönetmeliğin 35. maddesi, Anıtkabir'de sadece Atatürk’e saygı amacıyla çelenk konulabileceğini ve tören yapılabileceğini belirtiyor; farklı amaçlarla tören, yürüyüş veya gösteri düzenlenemeyeceği açıkça ifade ediliyor.

SARAY'DA TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Erdoğan, Anıtkabir ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.