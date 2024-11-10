Anıtkabir’de yine slogan rezaleti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Anıtkabir’de yine slogan rezaleti

Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atılan sloganlara yenisi eklendi. Atatürk’ün vefatı için düzenlenen ziyarette Erdoğan için toplanan grup, "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban olurum" şeklinde slogan attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Devlet Erkanı'nın ziyareti sırasında Anıtkabir avlusuna özel listeye alınan vatandaşlar, Erdoğan'ı görünce slogan atmaya başladı.

Vatandaşlar, "Cumhurbaşkanım seni çok seviyoruz. Allah'a emanet olasın", "Senin Allah'ına kurban olurum Cumhurbaşkanım", "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban olurum", "Reis, reis, reis" slogan atarken, alandaki başka bir vatandaşın "Yapmayın, 10 Kasım" dediği görüldü.

ANITKABİR'DE TÖREN HİZMETLERİ YÖNETMELİKLE DÜZENLENİYOR

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin "Törenler" başlıklı 35. maddesinde "Anıtkabir’de, ancak Atatürk’e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez" hükmü yer alıyor.

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