Türkiye, 100 yıl sonra, yine aynı yıkım projeleriyle karşı karşıya... Öyle ki, ABD Büyükelçisi Tom Barrack, “1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz. Her ülkenin, her devletin farklı bir tür hükümet tarafından yönetilmesi fikri pek işe yaramadı.” diyor ve Osmanlı millet sistemine dayalı bir devlet yapısı kurulmasını istiyor.

İçerde ise Atatürk'ün kurduğu Türk devletine, yani Türk egemenliğine ortak çıkarmayı, devlet politikası olarak gösterenler var!

Avukat Hüseyin Özbek'in Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e anlattığı gibi, “Hem patrikhanenin ekümenik iddiası hem de PKK ile devam eden sürecin özünde Türkiye’den istenenler Türkiye’nin kuruluş senedi olan Lozan’a aykırı. Amaç, kurucu babaların Lozan’daki kazanımlarının kaybı... Türkiye’ye bir yandan etnik bir yandan da dini dayatma yapılıyor, Türkiye’de etnisiteler, alt kimlikler ve mezhepler bazında bir bölünme hedefleniyor.”

***

İşte bütün bu şartlarda, millet, Atatürk'ün millet birliğini sağlamak için yaptıklarının değerini her geçen gün daha fazla yüreğinde hissediyor. Bu sebeple Atatürk'e olan sevgi, saygı ve minnettarlık da o derecede büyüyor. Şehit annesi Pakize Akbaba, bölücü açılıma karşı başlattığı “Adalet Masası” eylemiyle birlikte, bütün yurttaşları 27 Aralık'taki Anıtkabir buluşmasına çağırıyor...

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 9. Olağan Kurultay sabahında, bütün delegelerin Anıtkabir'e abdestli gelmesini ve Atatürk'ün ruhu için dua etmesini istiyor. Aslında bunu İlk isteyen babası Haydar Baş olmuştu. Haydar Baş, 2018 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Cumhuriyet Şöleni'nde partililerle birlikte "Andımız"ı okumuş ve “Cenab-ı Hak cumhuriyetimizi yaşatmayı hepimize nasip eylesin. Arkadaşlar Cumhuriyet deyip geçmeyelim, bir kaybedersek bir daha kazanmamız asla mümkün olmaz. Monarşiye düşersiniz, sizi kandırırlar ama onlar da bilmez, krallığı uygularlar” demiş ve eklemişti:

“Atatürk Kutbul Aktap’tır. Anıtkabir'e giderken abdest almadan gitmeyin.”

Kutbul Aktap, “en büyük veli” demektir...

Bu sözler bana Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın, "Atatürk! Seni sevmek milli bir ibadettir" deyişini hatırlattı. Anıtkabir'e abdest alıp gitmek ve onun için dua etmek, milli bir ibadet değil midir?

***

Bu arada Haydar Baş, “monarşiye götürürler” demiş ya ilginçtir, Tom Barrack şimdi de “Bölge için en iyisi demokrasi değil, monarşidir” demeye başladı!

BTP Genel Başkan Yardımcısı, İsmail Çetin arayıp, 9. Olağan Kongreye davet ettiğinde Trabzon'dan İstanbul'a gitmek üzereydim. Trabzon'da Yeni Mesaj yazarı Hacı Gaydan ile buluşup Ankara'ya geçtik. Gaydan da, son yazsında “Papa ne için geldi sanıyorsunuz? 1919 yılına Binbaşı Noel'in çizdiği sözde ‘Kürdistan’ haritasının hayat bulması için geldi. Aynı harita, SEVR'de bu millete dayatıldı. O'nu yırtıp tarihin çöplüğüne atan aziz Atatürk'ü, asla unutmuş değillerdir. 100 yıllık bir intikam için gelmiştir papa.” diye yazdı.

***

Atatürk'e sosyal medyada büyük bir saldırı kampanyası başlatıldı. Çünkü Cumhuriyet'i yıkmak için Atatürk'ü milletin gönlünden çıkarmaları gerekiyor. Yalnız, saldırılar arttıkça, Atatürk, millet nezdinde her geçen gün daha fazla büyüyor.

Hüseyin Baş da konuşmasında "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dedi ki 'Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını gönülden arzu ederim.' Yani Türkiye’nin en muhafazakâr iktidarının kendi söylemlerince en muhafazakâr bakanı döndü dolaştı, Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmak istiyor. Bunlar epey zaman dindar nesil yetiştireceğiz dediler, o dindarlığın Hristiyanlık dindarlığı olduğu hiç aklıma gelmezdi." dedi

Baş, “Ülkemizin güçlü olmasını istiyoruz. Güçlü Türkiye diyorsanız, o güçlü Türkiye, Türk Milleti’nin güçlü olmasından geçer. Millet fakrü zaruret içerisindeyken devlet güçlü olamaz. İstediğiniz kadar anlatın. Pasaportun sağda solda geçmiyorsa, cebinde paran yoksa, sözün dinlenmiyorsa sen güçlü devlet olamazsın. Şimdi bütün dünyada 'Vatandaşlık maaşı' konuşuluyor. Bunu ilk defa 2004 yılında babam söylediğinde dikkate almadılar. Şimdi bütün dünya neyi konuşuyor? Evrensel temel geliri konuşuyor. Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye’yi Atatürk’ün yolunda tekrar güçlü bir Türkiye inşa etmek için bugün Ankara’dan yola çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

***

Siyasi partileri, Türkiye'nin kuruluş felsefesine ne kadar sahip çıktıklarına göre değerlendiririm. Hüseyin Baş, en genç genel bakan unvanını taşıyor. Küçük yaştan itibaren siyasetin içinde yetiştiğinden, babasının ve Atatürk'ün yolunda, Türkiye siyasetinde daha güçlü bir şekilde ve uzun yıllar var olacaktır.