Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygının sembolü olan Anıtkabir'deki "saygı nöbetçileri" özel olarak seçiliyor.

KAYNAK: AA
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 1
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 2

Yoğun eğitimden geçen, en kısa boylusu 1,80 metre olan askerlerin özellikle nöbet değişimi ziyaretçilerce beğeniyle izleniyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 3

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle saygı nöbeti tutuluyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 4

Anıtkabir'deki bazı törenlerde ise törenin özelliğine göre saygı nöbetçisi sayısı 50'ye kadar çıkıyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 5

Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 6

İKİ HAFTALIK EĞİTİM SÜRECİ

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından askerlerin oluşturduğu saygı nöbetçileri, Anıtkabir bünyesindeki Muhafız ve Merasim Bölüğüne bağlı görev yapıyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 7

Özel olarak seçilen askerlerin boylarının en az 1,80 metre olması gerekiyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 8

Yükümlü askerlerden oluşan saygı nöbetçileri yanaşık düzen ve canlılık gibi eğitimlerden geçiriliyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 9

İki haftalık eğitimlerden başarılı olanlar saygı nöbeti tutmaya hak kazanıyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 10

Saygı nöbetine çıkacak askerlerin hazırlık süreci de özenle gerçekleştiriliyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 11

Kıyafetlerini giyen askerler tüfeklerini almalarının ardından son kontroller için komutanlarının karşısına çıkıyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 12

Kıyafetleri tek tek kontrol edilen askerler daha sonra önce Aslanlı Yol'a, buradan tören yürüyüşüyle görev yerlerine doğru ilerliyor.

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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 13
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 14
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 15
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 16
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 17
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 18
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 19
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 20
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 21
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 22
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 23
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 24
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 25
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 26
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 27
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 28
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 29
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 30
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 31
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 32
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 33
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 34
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 35
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 36
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 37
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Anıtkabir'in özel askerleri! İşte olmazsa olmaz özellikleri 38
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