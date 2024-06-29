Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi

Anız yangını işte böyle orman yangınına dönüştü.
Diyarbakır'da yaşanan anız yangını facianın ardından ormanlık bölgelerin yanından gelen anız yangını haberleri itfaiyeciler yüreğini ağzına getiriyor.
İşte bunun son örneği Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşandı.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında balya makinesinden sıçrayan kıvılcımların çıkardığı anız yangınının ormana sıçradığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Yangında 40 dönüm orman ile 8 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Keşan’a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında başlayan yangın balya makinesinden çıktı. Samanlar balyalanırken, çıkan kıvılcımlar kısa sürede yangına dönüştü.
Anız yangını büyükdü olanın en kötüsü oldu. Alevler ormana sıçradı.
Çevredekilerin su tankeri ve traktörlerle müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangınının ormana sıçradığı anlar Şabanmera Köyü Muhtarı Emin Özcan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sonucu 40 dönüm orman alanı, 8 dönüm anız zarar gördü.