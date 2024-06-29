Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi

Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi
Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır'da yaşanan anız yangını faciasından hep gözler o yangınlarda. Bir anız yangını çıkınca yürekler ağza geliyor. Keşan'daki anız yangınında alevler ormana sıçradı. 40 dönümlük orman arazisi zarar gördü

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 1

Anız yangını işte böyle orman yangınına dönüştü.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 2

Diyarbakır'da yaşanan anız yangını facianın ardından ormanlık bölgelerin yanından gelen anız yangını haberleri itfaiyeciler yüreğini ağzına getiriyor.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 3

İşte bunun son örneği Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşandı.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 4

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında balya makinesinden sıçrayan kıvılcımların çıkardığı anız yangınının ormana sıçradığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 5

Yangında 40 dönüm orman ile 8 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 6

Keşan’a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında başlayan yangın balya makinesinden çıktı. Samanlar balyalanırken, çıkan kıvılcımlar kısa sürede yangına dönüştü.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 7

Anız yangını büyükdü olanın en kötüsü oldu. Alevler ormana sıçradı.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 8

Çevredekilerin su tankeri ve traktörlerle müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 9

Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 10

Yangınının ormana sıçradığı anlar Şabanmera Köyü Muhtarı Emin Özcan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sonucu 40 dönüm orman alanı, 8 dönüm anız zarar gördü.

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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 11
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Anız yangın ormana sıçradı yürekler ağza geldi 12
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