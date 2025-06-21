Anız yangını 15 dönümü sardı

Kaynak: İHA

Şırnak'ta anız için yakılan ateş 15 dönümlük tarlanın yanmasına neden oldu. Alevler hala kontrol altına alınamadı.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, kısa sürede yaklaşık 15 dönümlük alanı etkisi altına aldı.

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Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aşırı sıcakların da etkisiyle hızla yayılan alevler, kontrol altına alınamazken, bölgede yoğun duman ve alev yükselişi gözlendi.

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Jandarma ekipleri yangının meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemleri alırken, yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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