Anız yangını 20 bin nüfuslu mahallenin elektriğini kesti



Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mimar Sinan Caddesi üzerinde çöplük alanın yanında belirlenemeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Alevlerin yükselmeye başlaması ile mahallenin elektriğini sağlayan kablolarda da yanma meydana gelince 20 bin nüfuslu mahallenin elektriği kesildi.

Vatandaşlar ne olduğunu anlayamazken alevleri fark edenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevleri kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına alırken, elektrik kablolarında da yanma meydana geldi. Bölgeye gelen elektrik arıza ekipleri mahalleye elektrik veren kablolarda çalışma başlatırken, mahalleye elektrik 1 saatlik çalışma sonrasında verildi.