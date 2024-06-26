Anız yangını 3 saatte kontrol altına alındı, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Anız yangını 3 saatte kontrol altına alındı, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ve Çınar ilçeleri arasında çıkan tarla ve anız yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle 3 saat içinde kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğleden sonra Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede Bağlar ilçesindeki arazilere de sıçrayan yangın, buğday ekili alanlarda da hasara yol açtı.

Köylüler traktörleriyle yangının yayılmasını önlemeye çalışırken, olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Helikopter desteğiyle havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda yangın 3 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.

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