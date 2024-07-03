Anız yangını buğdayları da yaktı

Yenice Mahallesi Karatepe mevkisindeki sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle biçilmiş buğday anızında yangın çıktı. Yangın rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ekili araziye de sıçradı.

Karatepe çevresini saran yangına itfaiye, TOMA, traktör ve iş makineleri tarafından müdahale edildi. Yangın ağaçlık alanlara da sıçrarken, anız tarlalarının yanı sıra ekili buğday arazisi de zarar gördü. Yangın saatler sonra ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yenice Mahallesi Muhtarı Ruşit Öztürk, "Yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisi yangın nedeniyle zarar gördü. Bunun yaklaşık 150 dönümünün de ekili buğday arazisi olarak tahmin ediyoruz" dedi.