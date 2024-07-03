Anız yangını buğdayları da yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anız yangını buğdayları da yaktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tarladaki anızlar yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bin 300 dönüm alanı küle çevirdi. Yanan alanın 150 dönümünün buğday ekili olduğu açıklandı.

Yenice Mahallesi Karatepe mevkisindeki sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle biçilmiş buğday anızında yangın çıktı. Yangın rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ekili araziye de sıçradı.

Karatepe çevresini saran yangına itfaiye, TOMA, traktör ve iş makineleri tarafından müdahale edildi. Yangın ağaçlık alanlara da sıçrarken, anız tarlalarının yanı sıra ekili buğday arazisi de zarar gördü. Yangın saatler sonra ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yenice Mahallesi Muhtarı Ruşit Öztürk, "Yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisi yangın nedeniyle zarar gördü. Bunun yaklaşık 150 dönümünün de ekili buğday arazisi olarak tahmin ediyoruz" dedi.

aw238931-06.jpg

Son Haberler
Cübbeli Ahmet 26 bin liralık gavur malını böyle savundu Ekonomi
Cübbeli Ahmet 26 bin liralık gavur malını böyle savundu
6 yıl sonra ilk ziyaret Dünya
6 yıl sonra ilk ziyaret
Milli takım soyunma odasında önce göbek attı sonra horon tepti Spor
Milli takım soyunma odasında önce göbek attı sonra horon tepti
Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu Ekonomi
Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu
Merih Demiral'a UEFA şoku Spor
Merih Demiral'a UEFA şoku
Kahramanmaraş'ta yaşlı adamdan örnek davranış Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta yaşlı adamdan örnek davranış