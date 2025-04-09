Ank-Ar Araştırma'dan siyaseti sarsacak son anket. Can alıcı 3 soruyu yanıtladılar

Ank-Ar Araştırma’nın son anketi siyaseti hareketlendirdi: CHP farkla önde, İmamoğlu Erdoğan’ı geride bırakıyor, erken seçim talebi yükseliyor.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından 4-8 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, Türkiye’nin siyasi nabzını tuttu. 28 il, 57 ilçe ve 141 mahalle/köyde, 18 yaş üstü 2004 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde, cinsiyet, yaş ve eğitim dağılımı dikkate alındı.

Yüzde 95 güven aralığı ve ±2.11 hata payıyla hazırlanan çalışma, seçmenlerin parti tercihlerini, erken seçim isteğini ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma tartışmalarına bakışını ortaya koydu.

Anketin en çarpıcı sonucu, “Yarın milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar oldu. Kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 33,7 ile birinci parti konumuna yerleşirken, AKP yüzde 26,7 ile ikinci sıraya geriledi. DEM Parti yüzde 9,9, MHP yüzde 7,7, Zafer Partisi yüzde 6,4, İYİ Parti yüzde 5,1 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 4,2 ile sıralamada yer aldı.

Kararsızlar dağıtılmadan ise CHP yüzde 26,2, AKP yüzde 20,9 olarak ölçüldü; kararsızların oranı yüzde 13,6, oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 8,5 oldu. Uzun süredir AKP’nin gerisinde kalan CHP’nin bu yükselişi, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Erken seçim tartışmaları da anketin önemli bir gündemiydi. Katılımcıların yüzde 65,2’si “Evet, erken seçim yapılmalı” derken, yüzde 28,3’ü buna karşı çıktı. Yüzde 6,5’lik kesim ise kararsız kaldı. Ekonomik kriz, enflasyon ve siyasi gerilimlerin bu talebi körüklediği yorumları yapıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali ise anketteki bir diğer can alıcı soruydu. Katılımcıların yüzde 72,8’i bu kararı “Siyasi” ve “Yanlış” bulurken, yüzde 19,8’i “Usulsüzlük var” diyerek iptali destekledi. Yüzde 7,4’lük kesim ise görüş bildirmedi. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun, anketlerde hem kendi popülaritesini hem de CHP’yi zirveye taşıması dikkat çekti.

Siyaset uzmanları, bu sonuçların 2023 seçimlerinden sonra muhalefetin toparlanma sinyali verdiğini belirtti. CHP’nin oy oranındaki artış, İmamoğlu’nun liderlik algısını güçlendirirken, AKP’nin kan kaybı yaşadığına işaret ediyor.

Erken seçim talebinin yüksekliği ise iktidar üzerindeki baskıyı artırabilir. Ank-Ar’ın verileri, Türkiye’nin siyasi haritasında değişim rüzgarlarının esebileceğini gösteriyor.